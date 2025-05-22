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Kocaelispor’un 22 yıllık mali yükü sona erdi

Kocaelispor’un icra takip dosyası başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmadığı açıklandı.

Kocaelispor’un 22 yıllık mali yükü sona erdi
Emre Şen

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Camiamızın malumu olduğu üzere yaklaşık 22 yıldır kulübümüzün sırtında ciddi bir mali yük olan ve Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerimizi almamızı engelleyen ilgili icra takip dosyası, başta Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve hukuk ekibimizin göstermiş olduğu özveri ile bugün itibarıyla kulübümüz lehine olmak üzere sona ermiştir" dedi.

"KULÜBÜMÜZÜN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NEZDİNDE DEVAM EDEN HİÇBİR İCRA TAKİP DOSYASI KALMAMIŞTIR"

Kulübün hukuki girişimleri emsal Yargıtay kararları ve bilirkişi raporları ile desteklendiğini belirten Genç, "Sonuç olarak 44 milyon TL’lik borç tutarı herhangi bir fiili ödeme yapmaksızın hükümsüz hale getirilmiştir. İlaveten, ilgili icra takip dosyasından sonra sırada olan ve yaklaşık 120 milyon TL’ye tekabül eden tüm sair icra takipleri de özverili pazarlık ve anlaşma süreçleri ile birlikte yaklaşık 30 milyon TL fiili ödeme 90 bin TL feragat suretiyle tamamen kapatılmıştır. Tüm kamuoyunun bildiği ilgili icra takip dosyası başta olmak üzere kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmamıştır" diye konuştu.

Son olarak gelirlerden bahseden Genç, "Kulübümüzün, 2025/2026 futbol sezonu ve devamı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde doğacak sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere isim hakkı, yayın geliri gibi tüm hak ve alacaklar yeni sezonda kulübümüze ödenecektir. Kulübümüzün sahada kazandığı şampiyonluk dışında aynı zamanda saha dışında kazanılmış olan bu hukuki zaferin de müjdesini tüm taraftarlarımızla paylaşmak isteriz" açıklamasında bulundu.

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