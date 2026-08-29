Kocaelispor'un galibiyeti sonrası Selçuk İnan'dan açıklama

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Çok önemli bir galibiyet. Üst düzey bir mücadele, üst düzey bir efor, hak edilmiş bir galibiyet. Bu yüzden de oyuncularımı kutluyorum. Tabii maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Konyaspor güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman, burası bir futbol şehri.

Bunu biliyoruz. Maç birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı belki ama tam oyun bize doğru dönmüşken, gol atmayı belki de beklerken kendi kalemizde bir gol gördük. Bu bizi biraz düşürdü gibi gözükse de yine oyuna tutunduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı tabii rakibin 10 kişi kalmasıyla da oyun tamamen bize döndü. Atak sürekliliğini fazlasıyla ortaya koyduk. Ataklar geliştirdik. En nihayetinde de iki tane güzel golle bugün kazanmasını bildik. Bu yüzden de çok mutluyuz" dedi.