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Okan Buruk’tan Göztepe maçında 11’de tek değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşırken, Teknik Direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Erzurumspor FK müsabakasının 11’inde tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ısınmaya çıkan kaleci Uğurcan Çakır, ağrı hissetmesi nedeniyle Göztepe maçının 11’inden çıkarıldı.

Okan Buruk’tan Göztepe maçında 11’de tek değişiklik
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Göztepe’yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşısında ligde son oynadıkları Erzurumspor FK maçında sahaya sürdüğü 11’den tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ısınmaya çıkan kaleci Uğurcan Çakır, ağrı hissetmesi nedeniyle Göztepe maçının 11’inden çıkarıldı. Uğurcan Çakır’ın yerine genç kaleci Jankat Yılmaz 11’e dahil edildi.

GALATASARAY’IN 11’İ

Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.
Sarı-kırmızılılarda; Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Arda Ünyay ise yedek kulübesinde yer aldı.

ALEKSEY BATRAKOV İLK KEZ KADRODA

Galatasaray’ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçında Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Rus futbolcu, teknik heyetin tercihiyle müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL KUTLAMA

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel kutlama gerçekleştirildi. Müsabaka öncesinde statta 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel marşlar söylenirken, tribündeki koltuklara Türk bayrakları dağıtıldı. Tribünlerde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar da Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti. Her iki takımın futbolcuları ise ısınmaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapan tişörtlerle çıktı. Tribünlerde ise "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir", "Zafer bizim, gurur bizim, bu vatan hepimizin!", "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" pankartları açıldı.

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MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 2
Göztepe Göztepe

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galatasaray
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