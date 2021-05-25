Kocaelispor ve Sakaryaspor'dan TFF'ye başvuru! 'Birlikte 1.Lig'e çıkalım'

Misli. com 2. Lig Play-Off final maçında karşı karşıya gelecek iki iddialı camia Kocaelispor ile Sakaryaspor, final maçını oynamadan Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için TFF'ye başvuruda bulundu.

"BU SALGIN KOŞULLARINDA FİNALE KADAR GELMEK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kocaelispor İkinci Başkanı Kadir Yılmaz, "Gönlümüzden geçen, iki köklü camianın ele ele TFF 1. Lig'e çıkması. Pandemi nedeniyle TFF'nin benzer uygulaması vardı. Zaten bu salgın koşullarında finale kadar gelmek şampiyonluk kadar önemli bir başarı. Biz iki kulüp maçı oynamadan birlikte 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Federasyon karar erecek; ama biz oynamayacakmış gibi hazırız"

"TFF'YE ORTAK BİR BAŞVURUMUZ OLDU"

Kadir Yılmaz, "Sakaryaspor'la bir araya geldik. TFF'ye ortak bir başvurumuz oldu. Umarım Federasyon kabul eder; maçı oynamadan birlikte 1. Lig'e çıkalım. Cevabı bekliyoruz. Şu an 19 takımlı oynanıyor. Bence iki takım alınırsa, gelecek sezon da 4 takım düşebilir. Bence Federasyon da bunu kabul edecek" dedi.

