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Kocaelispor yeni teknik direktörü Erhan Altın oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.09.2020 21:21 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktörlük koltuğu için eski milli futbolcu Erhan Altın ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kocaelispor yeni teknik direktörü Erhan Altın oldu

Misli.com 2. Lig ekiplerinden olan ve teknik direktör arayışında olan Kocaelispor, önceden Fenerbahçe, Göztepe ve Kocaelispor formalarını terleten eski milli futbolcu Erhan Altın ile prensipte anlaştığını duyurdu. 64 yaşındaki teknik adamın yakın zamanda Kocaeli’ye gelerek yeşil-siyahlı ekibin başına geçmesi bekleniyor.

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