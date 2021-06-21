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Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti

21.06.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ve Kartepe Belediyesinin eski başkanı Hüseyin Üzülmez (56) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Kocaelispor Kulübü Başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Üzülmez, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Üzülmez, 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükakın mesajında, "Geçmiş dönem Kartepe Belediye ve Kocaelispor'umuzun Başkanı Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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