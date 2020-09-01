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Kocaispir: “Misis dünya kültürel mirasına dahil olacak”

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’i gezdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’i gezdi. Misis’te devam eden çalışmalar hakkında Demircan’ı bilgilendiren Başkan Kocaispir, “Misis’i dünyaya tanıtacağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte 2012 yılından bu yana arkeolojik kazıların devam ettiği Antik Kent Misis’te incelemelerde bulundu.
Yüreğir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam eden ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ projesi hakkında Başkan Kocaispir’den bilgi alan Demircan, kazı alanını, kervansaray ve tarihi değirmenleri gezdi.
Proje ile birlikte Misis’in, Adana’nın kültürel anlamda yeni gözdesi olacağını belirten Başkan Kocaispir, “Tarihi milattan öncesine dayanan, üzerinde antik çağdan itibaren sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü, efsaneye göre Lokman Hekim’in bu topraklarda bulduğu ölümsüzlük ilacını köprüsünden geçerken Ceyhan Nehri’ne düşürdüğü Misis’imizi dünyaya tanıtacağız. Misis Adana’mızın kültürel anlamda yeni gözdesi, yeni cazibe merkezi olacak. Kazılar tamamlandığında ortaya çıkan tarihi eserler ve restorasyonlarla birlikte Misis dünya kültürel mirasına dahil olacak. Türkiye ve dünya yeni bir kültürel miras kazanırken, Misis tüm dünyadan ilgi gören bir destinasyon olacak” dedi.
Bölgede bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını da ifade eden Başkan Kocaispir, “Misis’te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde devam ediyor. Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmalarını tamamladık. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Misis’e layık olduğu değeri kazandırmak için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Tüm bu çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun gerekli onay ve izinleriyle birlikte koordineli olarak yürütüyoruz. Dolayısıyla çok kontrollü ve ciddi bir çalışma oluyor” dedi.

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