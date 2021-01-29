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Koçali ve Gömükan’da ana iletim ve sulama inşaatı başlıyor

29.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Koçali ve Gömükan barajlarının ana iletim hattı ve sulama inşaatlarına başlıyor.Adıyaman Gömükan Sulama İnşaatı ihalesi 29 Haziran 2020 tarihinde yapılarak, ilgili firma ile 176 milyon 869 bin 350 TL bedelle 29 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Adıyaman Koçali ve Gömükan barajlarının ana iletim hattı ve sulama inşaatlarına başlıyor.
Adıyaman Gömükan Sulama İnşaatı ihalesi 29 Haziran 2020 tarihinde yapılarak, ilgili firma ile 176 milyon 869 bin 350 TL bedelle 29 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. 08 Ocak 2021 tarihinde yer teslimi yapılırken, iş bitim tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.
Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaatı ihalesi de 29 Haziran 2020 tarihinde yapılarak, firma ile 614 milyon 507 bin 241 TL bedelle 01 Şubat 2021 tarihinde sözleşme imzalandı; 1000 gün içerisinde işin bitirilmesi hedefleniyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyamanımızın öncelikleri arasında yer alan ve büyük önem verdiğimiz sulama çalışmaları ve yatırımlarında da her geçen gün yeni bir hamle, yeni bir gelişmeyle hemşerilerimizin karşısına çıkmaktan gururluyuz, mutluyuz.
Daha önce yapılacağını duyurduğunuz sözkonusu ihalelerin değerlendirme süreçleri sonuçlanarak, kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda hâlihazırda baraj inşaatları devam etmeke olan Koçali Barajı ve Gömükan Barajı’nın şimdi de sulama inşaatları yapılacaktır.
Bu önemli yatırımların tamamlanarak topraklarımızın suyla, rahmetle, bereketle kavuşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Adıyamanımız ve ilçelerimizde sulama anlamında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmalarımız önceden olduğu gibi her daim devam edecektir.
Özellikle sulama ve tarımda çağ atlayan bir Adıyaman olma noktasında atılan bu adımlar ilimizde ve ilçelerimizde sonuna kadar devam edecek olup, çitçimizin yüzünü güldürmek için, bereket için, rahmet için gayretlerimiz olanca hızıyla sürecektir.
Adıyamanımız için her alanda olduğu gibi, bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ Genel Müdürümüz ve ekibiyle, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Koçali ve Gömükan barajlarının sulama inşaatlarının şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

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