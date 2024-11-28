'Kocam beni erkek-kadın fark etmeden aldatıyor' diyerek canlı yayında itiraf etti! Nur Viral duyduklarına inanamadı! 'Geniş mideli...'

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktığı Hayatta Her Şey Var programı işlediği konular ve canlı yayındaki itiraflarla sık sık gündem oluyor.

Viral, programında bazı günler alanında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair, sağlığa dair önemli konuları işliyor. Programın son bölümüne Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu konuk oldu ve canlı yayında gelen soruları açık açık yanıtladı.

'KADIN ERKEK FARK ETMEDEN...'

Ancak programa gelen 'Kocam beni erkek-kadın fark etmeden aldatıyor' itirafı herkesi çok şaşırttı. 9 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın izleyici eşinin telefonunda cinsel içerikli mesajlar ve uygulamalar gördüğünü söyledi.

Bir kişi değil binlerce kişi ile aldatıldığını gördüğünü dile getiren kadın konuğun bu itirafına Nur Viral inanamadı ve 'kadın erkek fark etmez mi?' diyerek yeniden sordu.

'ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADIM'

Konuk ise; 'Evet. Ben de sizin gibi şok oldum. Şok üstüne şok yaşadım. Böyle söyleyeyim size. Kötü resimler, kötü mesajlar...' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Bu itiraflar üzerine Fatih Reşit Civelekoğlu ''Affetmek demek o tarz bir kişi ile yaşamayı kabullenmek demek. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bilemem. Yani çok geniş gönüllü olmak ya da çok geniş mideli olmak gerekiyor. Siz aslında başka biriyle evlenmişsiniz. Burada bir karar vermek zorundasınız. Sakın ola ki değişir düzelir, söz verir, bir daha yapmaz diye düşünmeyin'' ifadelerini kullandı.

Nur Viral 'Ne kadar zor bir şey. Büyük bir travma değil mi?' diyerek konuştu.