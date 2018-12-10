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“Kocam kadar güçlü değilim”

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ÜNLÜLER  | 10.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Üç çocuk annesi Elsa Pataky, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla dört yaşındaki oğlunun kolunu kırdığını duyurdu.

Hızlı ve Öfkeli serisinin Elena, 3 çocuk annesi Elsa Pataky Pazar günü paylaştığı bir fotoğrafla 3 yaşındaki oğlunun kolunu kırdığını duyurdu. Yakışıklı aktör Chris Hemsworth’un karısı Pataky, paylaştığı fotoğrafın altına not olarak şu duygusal cümleleri yazdı: “Çocuklarımın başına gelen her kaza kalbimi parça parça ediyor. Kocam bu tarz olaylar karşısında çok güçlü ama ben değilim...”

“Kocam kadar güçlü değilim”

42 yaşındaki model ve oyuncu Elsa Pataky 2010 yılında yakışıklı aktör Chris Hemsworth ile hayatını birleştirdi.
Bu mutlu çift evliliklerini Tristan, India Rose ve Sasha adlı 3 çocukla taçlandırdı.
Elsa ve Chris çiftinin 4 yaşındaki oğlulları Tristan, geçtiğimiz gün kolunu iki yerden kırdı. Instagram’dan duygusal bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, “Onları korumak için her şeyi yapabiliyorum ama bazen yetmiyor...” dedi.
Elsa Pataky şu günlerde, 14 Aralık tarihinde yayınlanacak olan Netflix serisi Tidelands’ın tanıtımı için koşturuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Elsa Pataky Tidelands Chris Hemsworth Netflix

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