“Kocam kadar güçlü değilim”

Hızlı ve Öfkeli serisinin Elena, 3 çocuk annesi Elsa Pataky Pazar günü paylaştığı bir fotoğrafla 3 yaşındaki oğlunun kolunu kırdığını duyurdu. Yakışıklı aktör Chris Hemsworth’un karısı Pataky, paylaştığı fotoğrafın altına not olarak şu duygusal cümleleri yazdı: “Çocuklarımın başına gelen her kaza kalbimi parça parça ediyor. Kocam bu tarz olaylar karşısında çok güçlü ama ben değilim...”