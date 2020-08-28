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Kocaman’dan kent meydanında inceleme

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kent Meydanı’nda devam eden çalışmaları yakından takip ederek, meydan çevresinde bulunan hemşehrileriyle istişarede bulundu.Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, işbirliğinde Kartepe Kent Meydanı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kent Meydanı’nda devam eden çalışmaları yakından takip ederek, meydan çevresinde bulunan hemşehrileriyle istişarede bulundu.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, işbirliğinde Kartepe Kent Meydanı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin m2 alanda gerçekleştiriliyor. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeteryalarını çelik montajına başlandı. 30 bin m2 olarak planlanan kent meydanında her biri 109 m2 olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak.
Meydan; amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Meydanda toplam ibadet alanı 2 bin 265 m2 olan cami yapımı hızla devam ediyor. Cami içerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik de yer alacak. Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak olup zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.
Kent Meydanı çalışmalarını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, meydan çevresinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Kent Meydanı’nın Kartepe’ye vizyon katacağını belirten Başkan Kocaman “30 bin metre kare alanda yapımı devam eden Kent Meydanımız tamamlanması ile ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kent Meydanımızın hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını kolayca karşılayabileceği keyifli zaman geçirebileceği yaşam ve cazibe merkezi haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.

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