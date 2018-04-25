Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Kurduğu Duru Tiyatro’yla yıllardır tiyatroya hizmet veren ünlü oyuncu, bu kez Limon Film’le el sıkıştı. Kınay, Hayri Aslan’ın patronu olduğu şirketin Kanal D için çekeceği “Kocamın Metresi” dizisinde başrol oynayacak.

Medyatava'nın haberine göre Gül Abus’un senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturacak. Önümüzdeki günlerde okuma provası yapılacak dizide Emre Kınay’ın eşi rolü için son olarak “Kalbimdeki Deniz” dizisinde Kutsi ile başrol oynayan Özge Özberk ile prensipte anlaşıldı.

Dizideki tansiyonu artıracak olan metres rolünü canlandıracak oyuncu ise henüz netleşmedi. Proje için görüşülen isimler arasında Bülent Şakrak’ın da olduğu öğrenildi.

