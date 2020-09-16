Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa

Ölümünün 59. yıldönümünde Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes Memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde “Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışmanın amacının Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara da en iyi şekilde aktarmak odluğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yarışmaya herkesin katılabileceğini söyledi.

Koçarlı Belediyesi tarafından organize edilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen ödüllü yarışma için ilk başvurular 21 Eylül 2020 tarihinde başlıyor.

17 Eylül 1961’de haksız ve hukuksuz bir yargılama sonucunda dönemin darbe hükümetinin aldığı siyasi bir kararla idam cezasının infaz edilmesiyle hayata veda eden Aydın Koçarlı’lı Merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısına şiir ve resim yarışması düzenlendi. Menderes’in hatırasını yaşatmak ve aynı zamanda memleketi Koçarlı’nın kent hafızasına katkı sağlamak için herkese açık bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yarışmaya katılacakların teknik şartnamenin www.kocarli.bel.tr adresinden edinilebileceğini söyledi.

21 Eylül 2020 tarihinde başvuruların alınmaya başlayacağı yarışma son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 tarihi mesai bitimi olarak açıklandı.

Düzenlenen yarışma ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Tarihte kara leke olarak yerini alan, Haksız ve hukuksuz bir yargılama ile 17 Eylül 1961’de tüyler ürpertici bir şekilde Türk Demokrasisi ile birlikte adeta cinayete kurban giden Koçarlı’lı hemşehrimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderese olan vefamızı tuvaller üzerinde şiir satırlarında anma vaktidir. Menderes’e olan vefamızı ulusal ölçekte göstermek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Memleketimizde Menderes’e gönül vermiş tüm vatandaşlarımızı düzenlenen yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Adnan Menderes’in İlçesi Koçarlı’lı olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Rahmetli Menderes’in dediği gibi ‘Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz’ biz de onun hizmet aşkından aldığımız düsturla Milletimize hizmet için gönül verdik. Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını Saygı Rahmet ve Minnetle Anıyorum” dedi.

