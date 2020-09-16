YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa

Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa

MUĞLA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Ölümünün 59.

Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa

Ölümünün 59. yıldönümünde Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes Memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde “Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışmanın amacının Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara da en iyi şekilde aktarmak odluğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yarışmaya herkesin katılabileceğini söyledi.
Koçarlı Belediyesi tarafından organize edilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen ödüllü yarışma için ilk başvurular 21 Eylül 2020 tarihinde başlıyor.
17 Eylül 1961’de haksız ve hukuksuz bir yargılama sonucunda dönemin darbe hükümetinin aldığı siyasi bir kararla idam cezasının infaz edilmesiyle hayata veda eden Aydın Koçarlı’lı Merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısına şiir ve resim yarışması düzenlendi. Menderes’in hatırasını yaşatmak ve aynı zamanda memleketi Koçarlı’nın kent hafızasına katkı sağlamak için herkese açık bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yarışmaya katılacakların teknik şartnamenin www.kocarli.bel.tr adresinden edinilebileceğini söyledi.
21 Eylül 2020 tarihinde başvuruların alınmaya başlayacağı yarışma son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 tarihi mesai bitimi olarak açıklandı.
Düzenlenen yarışma ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Tarihte kara leke olarak yerini alan, Haksız ve hukuksuz bir yargılama ile 17 Eylül 1961’de tüyler ürpertici bir şekilde Türk Demokrasisi ile birlikte adeta cinayete kurban giden Koçarlı’lı hemşehrimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderese olan vefamızı tuvaller üzerinde şiir satırlarında anma vaktidir. Menderes’e olan vefamızı ulusal ölçekte göstermek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Memleketimizde Menderes’e gönül vermiş tüm vatandaşlarımızı düzenlenen yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Adnan Menderes’in İlçesi Koçarlı’lı olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Rahmetli Menderes’in dediği gibi ‘Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz’ biz de onun hizmet aşkından aldığımız düsturla Milletimize hizmet için gönül verdik. Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını Saygı Rahmet ve Minnetle Anıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Muğla Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:06
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Kansere yeni umut Anadolu'dan
Kansere yeni umut Anadolu'dan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.