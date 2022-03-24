YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı

Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı

24.03.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı

BALIKESİR (AA) - Havran Belediyesi Kocaseyit Tiyatro Grubu, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit onbaşının hayatını "Önce Vatan" isimli oyunla seyirciyle paylaştı.

Oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesinin desteğiyle Avlu Kongre ve Kültür Merkez'inde iki perde olarak sahnelendi.

Oyunda, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit onbaşının hayatı, top mermisini sırtlayıp namluya sürmesi ve boğazı aşmaya çalışan İngiliz zırhlısını batırarak savaşın seyrin değiştirdiği o anlar anlatıldı.

Ses ve savaş sahnesiyle gerçeğe yakın sergilenen oyun, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Duygusal anların yaşandığı oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Önce Vatan adlı oyunun yazarı ve yönetmeni Hüseyin Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu Havranlı Koca Seyit anısına yazdığını söyledi.

Seyit onbaşının yaşadığı o anların ruhunu yeni neslin de hissetmesini istedikleri belirten Türe, "Her yıl 40 kişilik bir genç kadroyu oyuncu kadromuza katarak bu sayede tarihi bir misyon üstlendik. Tarih sayfalarında bir yazıdan ibaret kalan olayı gerçek görüntülerle halkımıza sunduk, başarılı olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da oyunun Türkiye'de turne yapan bir oyun olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, oyunun çok beğenildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok duayen tiyatrocuların da bu oyun için 'bu güne kadar izlediğimiz en güzel Çanakkale oyunuydu, duygu seli içinde izledik' dedikleri bir oyundur. Seyit onbaşımızı tüm gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak, Çanakkale kahramanlık ruhunun bugün hala yaşadığını göstermek niyetindeyiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandıGüngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyorKarabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
13:20
İkindi
16:47
Akşam
19:31
Yatsı
20:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Mart Perşembe

Eraslan Eczanesi
Altieylul
Özen Eczanesi
Altieylul
Bilgiç Eczanesi
Karesi
Çetinel Eczanesi
Karesi
Erol Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.