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Kocasinan’da korona virüs denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bugün tüm yurtta en kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde incelemelerde bulundu.Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bugün tüm yurtta en kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde incelemelerde bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Bir AVM de işyerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, işletmelerin aldıkları tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu. Daha sonra Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan işletmeleri ve semt pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar esnafının aldığı tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu. Semt pazarında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini dinledi.
"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiğini kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şu ifadelere yer verdi; “Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde İl Emniyet Müdür Yardımcımız Cavit Özbek ile birlikte Kovid-19 tedbirlerini inceledik. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Amacımız halkımızı bilgilendirip tedbirler konusunda bilinçlendirmek. İnşallah bu virüsten de en kısa zamanda kurtulur eski sağlıklı günlerimize döneriz. Pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum. Gerekli tedbirleri aldıklarını gördük. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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