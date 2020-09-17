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Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst seviyede

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise pazar yerlerinde tüm tedbirleri en üst seviyede almaya devam ediyor.Pazar yerlerinin durumuna göre tüm alanları bariyerlerle kapatarak kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturan Kocasinan Belediyesi, pazar yerlerinin giriş noktalarında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için dezenfektanlar bulunduruyor.

Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst seviyede

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise pazar yerlerinde tüm tedbirleri en üst seviyede almaya devam ediyor.
Pazar yerlerinin durumuna göre tüm alanları bariyerlerle kapatarak kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturan Kocasinan Belediyesi, pazar yerlerinin giriş noktalarında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için dezenfektanlar bulunduruyor. Giriş-Çıkışların kontrolü ile içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş olmasına göre ayarlandığı pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnafın eldiven ve maske takması ile tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontrollerini gerçekleştiriyor.
Ayrıca maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, pazar yerleri ve ortak kullanım alanlarına yerleştirdiği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını tıbbi atık olarak bertaraf ediyor.
Hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürütülen Kocasinan Belediyesi, pandemi ile mücadelede yaptığı başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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