MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti! Ashley Graham kocasına bikinili pozlar verdi

Kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti! Ashley Graham kocasına bikinili pozlar verdi

27.01.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham, özel hayatına dair itiraflarla dikkat çeken bir isim. Güzel model kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti! Graham son olarak kocasına bikinili pozlar verip daha sonra da onları paylaştı.

Kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti! Ashley Graham kocasına bikinili pozlar verdi

Amerikalı model Ashley Graham büyük beden olarak dikkat çekiyor. Özel hayatına dair itiraflarıyla dikkat çeken model, kocasıyla evlenene kadar hiç sevişmediklerini, cinsel hayatlarının da şu an harika olduğunu söylemişti.

Ağır bir diyet yapmayan ama kıvrımlarını korumak için sürekli çalışan model sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Kendisine 'büyük beden model' denilmesinden ve hatta kilosundan bahsetmekten bile hoşlanmayan model kıvrımlarını sergilemeye ise bayılıyor.

2

Ashley Graham son olarak hayranlarına kocasına verdiği bikinili pozları sergiledi.

1

Bikinili hallerini paylaşan model kocasıyla eğlenceli bir tatil geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşleri büyüttü Acun Ilıcalı'ya 'hayır' diyemediİşleri büyüttü Acun Ilıcalı'ya 'hayır' diyemedi
Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!
81 yaşında estetik yaptırmıştı! Suskunluğunu bozdu81 yaşında estetik yaptırmıştı! Suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Kadro kapsamı genişliyor!

Kadro kapsamı genişliyor!

Müstehcen bulunmuştu! Göğüs ucunu örttü

Müstehcen bulunmuştu! Göğüs ucunu örttü

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Biden söz vermişti! Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratacak yeni açıklama

Biden söz vermişti! Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratacak yeni açıklama

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.