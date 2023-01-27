Kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti! Ashley Graham kocasına bikinili pozlar verdi

Amerikalı model Ashley Graham büyük beden olarak dikkat çekiyor. Özel hayatına dair itiraflarıyla dikkat çeken model, kocasıyla evlenene kadar hiç sevişmediklerini, cinsel hayatlarının da şu an harika olduğunu söylemişti.

Ağır bir diyet yapmayan ama kıvrımlarını korumak için sürekli çalışan model sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Kendisine 'büyük beden model' denilmesinden ve hatta kilosundan bahsetmekten bile hoşlanmayan model kıvrımlarını sergilemeye ise bayılıyor.

Ashley Graham son olarak hayranlarına kocasına verdiği bikinili pozları sergiledi.

Bikinili hallerini paylaşan model kocasıyla eğlenceli bir tatil geçirdi.

