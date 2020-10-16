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Kocayayla’ya kır lokantası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Vali Ali Çelik, Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde yapılmakta olan kır lokantası ve mesire alanında incelemelerde bulundu.Orman İşletme Müdürlüğünden Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne kiralanan mesire alanındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, Domaniç İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten’den bilgiler aldı.Projenin 300 bin TL’ye mâl olduğunu ifade eden İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten, Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30 yıllığına kiraladığı mesire alanı içerisinde kıl çadırdan yapılmış kır lokantası ve her biri bir Türk devletini simgeleyen 16 aile kamelyası olacağını söyledi.Kır lokantası, gölet, otopark ve peyzaj ile ilgili son düzenlemelerin Kasım ayı sonunda tamamlanarak mesire alanının faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kocayayla’ya kır lokantası

Vali Ali Çelik, Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde yapılmakta olan kır lokantası ve mesire alanında incelemelerde bulundu.
Orman İşletme Müdürlüğünden Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne kiralanan mesire alanındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, Domaniç İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten’den bilgiler aldı.
Projenin 300 bin TL’ye mâl olduğunu ifade eden İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten, Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30 yıllığına kiraladığı mesire alanı içerisinde kıl çadırdan yapılmış kır lokantası ve her biri bir Türk devletini simgeleyen 16 aile kamelyası olacağını söyledi.
Kır lokantası, gölet, otopark ve peyzaj ile ilgili son düzenlemelerin Kasım ayı sonunda tamamlanarak mesire alanının faaliyete geçmesi planlanıyor.

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