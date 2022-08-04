KoçSistem, Bilişim 500'de 8 kategoride birinci oldu

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması'nda 8 kategoride birden birinci oldu.

KoçSistem açıklamasına göre şirket, kuruluşunun 77. yılında, Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması kapsamında "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinde pazar liderliğini bu yıl da korudu.

Ekonominin dijital dönüşümünü sağlayan yeni nesil çözümlerle Endüstri 4.0'ın Türkiye'de yol haritasını şekillendiren KoçSistem; "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinin yanı sıra "Donanım", "BT Hizmetleri", "Bulut Hizmeti", "Barındırma Yönetimi", "E-Fatura/E-Defter/E-Arşiv Hizmeti", "Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı" ve "Yapay Zeka" kategorileri olmak üzere toplam 8 kategoride birincilik ödülüne değer görüldü.

KoçSistem'in yüzde 100 iştiraki KoçDigital, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanlarında katettiği mesafeyi, Bilişim 500 Plus "Yapay Zeka" kategorisinin üst üste iki yıldır lideri olarak kanıtladı.

- "KoçSistem, dijital geleceğe hazır müşterileri ile büyümesini sürdürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, Türkiye'nin dijital dönüşüm serüveninde belirleyici katkısı ile pazarın lideri KoçSistem'in ve iştiraki KoçDigital'in Bilişim 500 Araştırması'nda 8 ayrı kategoride liste başı olarak yer almasının tüm çalışanlarını gururlandırdığını belirtti.

Akarca, "KoçSistem, Türkiye ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerde rekabetçi markalara 77 yıldır aralıksız en üst seviyede katkı sunarken, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı markasına dayanıklılık kazandırmak isteyen tüm yöneticilerin başlıca teknoloji referansı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim 500 Plus Araştırması'nda "Yapay Zeka" kategorisindeki birinciliklerinin, yüzde 100 iştirakleri KoçDigital'in yeni nesil teknoloji şirketi olarak çıktığı yolda sağlam mesafeler kaydettiğinin önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz yeni nesil teknolojilerin dönüştürücü gücü müşterilerimizde yeni değer paylaşımlarının ufkunu genişletiyor. Bilişim 500 Araştırması vesilesi ile dijital dönüşüm rotasında yol alan tüm müşterilerimizin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. KoçSistem, dijital geleceğe hazır müşterileri ile büyümesini sürdürecektir."

