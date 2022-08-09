Koçtaş 300’üncü mağazasını hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - 52 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş, Konya’da açtığı iki yeni Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelinde toplam 300 mağazaya ulaştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara vermeden devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş’ın toplam mağaza sayısını 300’e çıkarmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de ev geliştirme sektörünün gelişimine öncülük eden lider şirket olarak bu konumumuzu daha da güçlendirerek korumak ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine hızla yanıt verebilmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterimiz hangi kanaldan alışveriş yaparsa yapsın, bu deneyiminin kusursuz olmasını sağlamak için tüm birimlerimiz entegre bir şekilde çalışıyor. Çoklu kanal stratejimiz kapsamında büyük formatlı mağazalarımız, mahalleli formatımız Koçtaş Fix, kiosklarımız, web ve mobil uygulamamız ile her kanaldan ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Bu doğrultuda 2022 yılında da ülkemizin pek çok noktasında açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalarımızla toplam 52 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Ülkemizin en büyük ve en kabalık şehirlerinden biri olan Konya’da açılışlarını gerçekleştirdiğimiz iki yeni Koçtaş Fix mağazası ile birlikte şehirdeki toplam mağaza sayımızı 4’e çıkardık. Türkiye genelinde ise bizim için kilometre taşı sayılabilecek bir mağaza rakamına ulaştık."

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı hedefliyor.

