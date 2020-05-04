Koçtaş, "Sıfır Tolerans Manifestosu" ile kapılarını kademeli açtı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sıfır Tolerans Manifestosu" adı altında tüm ilkeleri belirlediklerini, tüm önlemleri aldıklarını ve kademeli olarak mağazaları açmaya başladıklarını bildirdi.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 19 Mart'ta AVM mağazalarını, 24 Mart'ta ise tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Koçtaş'ın, bugünden itibaren 24 ildeki 19 Koçtaş ve 32 Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51 mağazasıyla yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak ve ustaların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 11.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olacak seçili mağazalarda, hijyen ve temizlik standartlarının en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, geçici olarak kapandıkları tarihten bugüne kadar çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.