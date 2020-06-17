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Koçtaş'ın Yılın Usta Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

2019 yılında "Usta Kart ile En Çok Ciro Yapan", "Usta Kart ile En Çok Sayıda Alışveriş Yapan", "Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan" ve "Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan ve Puanı En Yüksek Ustalar" olmak üzere 4 farklı kategoride ödüller 12 ustaya takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Koçtaş tarafından ustalara yönelik ilk kez düzenlenen Yılın Usta Ödülleri sahiplerini buldu.

Koçtaş açıklamasına göre, 2019 yılının ustaları "Usta Kart ile En Çok Ciro Yapan", "Usta Kart ile En Çok Sayıda Alışveriş Yapan", "Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan" ve "Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan ve Puanı En Yüksek Ustalar" olmak üzere 4 farklı kategoride ödüllendirildi.

Her kategoride birinci olan ustalar 5 bin TL puan kazanırken, ikinci olan ustalar 1.000 TL, üçüncü olan ustalar ise 500 TL olmak üzere toplam 26 bin TL puan ile ödüllendirildi.

- "Koçtaş olarak ustalarımıza birçok avantaj sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, perakende sektörünün ustalarla beraber büyüyeceğine inandıklarını, yatırım ve projelerinde ustalara daima öncelik verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş olarak ustalarımıza birçok avantaj sunuyoruz. 56 bini aşkın Usta Kartlı ustamızın alışverişlerinde indirim ve puan kazanmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca ustalar yıl boyunca Koçtaş’tan yapacakları alışverişlerde özel indirimlerden, ödeme kolaylığından, telefonla sipariş hizmeti ve nakliye kolaylığı gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor. Koçtaş müşterilerinin yanı sıra tadilat yaptırmak isteyen herkesin kullanımına açık olan “Ustabilir” uygulamamızda da binlerce müşteriyle ustalarımızı aynı platformda ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Ustabilir’de kullanıcılar; ihtiyaç duyulan hizmet ile ilgili bulunan bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika, puan ve referans işleri üzerinden değerlendirebiliyor. Ustalar ise uygulama üzerinden kendilerine profil sayfalarını oluşturup, müşteri ağını genişletebiliyor ve Koçtaş’ın kendilerine sunduğu ek avantajlardan yararlanabiliyor. IOS ve Android platformlarında bulunan ve ücretsiz olan Ustabilir uygulamamız, tüketicilerin hayatını son derece kolaylaştırıyor."

Dağlı, Usta Kart’ın yeni yapısı ile birlikte artık ustaların alışverişlerinde daha çok harcadıkça daha çok kazandıklarını ifade ederek, "Usta Kart’ın yeni yapısı ile artık ustalarımız alışverişlerinde daha avantajlı. Ustalarımızın son 6 aydaki toplam Usta Kartlı alışverişlerine bakarak Bronz Usta, Gümüş Usta ve Altın Usta olarak üç sınıflandırma yapıyoruz. Ustaların, Bronz Usta seviyesinden Altın Usta seviyesine doğru yükseldikçe Usta Kart ile kazandıkları fayda oranları da artıyor. Bronz Usta’ya 5 bin TL’ye kadar alışverişlerinde yüzde 10’a varan puan veya indirim, Gümüş Usta’ya 5 bin ila 10 bin TL arasında alışverişlerinde yüzde 15’e varan puan veya indirim, Altın Usta’ya ise 10 bin TL ve üzeri alışverişlerinde yüzde 20’ye varan puan veya indirimler sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Usta Kart ile ilgili detaylı bilgiye Koçtaş usta portalı olan "ustalarkoctasta.com" adresinden ulaşılabiliniyor.

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