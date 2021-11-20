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Koçtaş’ta kasım indirimleri devam sürüyor

20.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş’ta kasım indirimleri devam sürüyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ta, kasım ayına özel sunulan indirimler devam ediyor.

Koçtaş açıklamasına göre, düşük bütçeyle büyük değişiklikler yapabilme fırsatı sunan indirim kampanyası kapsamında, el aletlerin yüzde 35, mobilya ve bahçe ürünleri yüzde 50, mutfak ürünleri yüzde 40, banyo dolapları yüzde 32'ye varan indirimlerle yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenleri bekliyor.

Koçtaş'ta 29 Kasım'a kadar geçerli olan indirimlerden faydalanmak isteyenler, Koçtaş mağazaları, “koctas.com.tr” ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

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