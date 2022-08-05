Koçtaş'tan bahçe aydınlatmaları için öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yaz gecelerinin keyfini açık havada çıkarmak ve bahçelerini ev içi gibi konforlu bir alana dönüştürmek isteyenler için çeşitli bahçe aydınlatmaları sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, bahçelerinde yeterli aydınlatmayı sağlayarak keyifli vakit geçirmek isteyenler için öneriler sunuyor. Yürünen yolu aydınlatmak, güvenliği sağlamak gibi amaçlarla farklı aydınlatma türlerine ihtiyaç duyulabiliyor. Koçtaş uzmanları bahçe dekorasyon stiline göre aydınlatmanın malzemesine ve modeline karar verilmesini öneriyor.

Bahçe aydınlatmasında özellikle paslanmaz ve su geçirmez modeller uzun süre kullanım avantajı sağlıyor. Bahçe aydınlatmasında özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter de aydınlatmanın toz, sıvı ve ısıya dayanıklılık durumunu ifade eden IP koruma derecesi oluyor. IP harflerinden sonra gelen ilk bölüm katı cisimlere, ikinci bölüm ise sıvıya karşı dayanıklılığı gösteriyor. IP harflerinden sonra gelen sayılar ne kadar büyükse dayanıklılık da o kadar fazla oluyor.

Koçtaş uzmanları, solar bahçe aydınlatma olarak da bilinen güneş enerjili modeller arasından seçim yaparak, enerji tasarrufu sağlarken yaşam alanını bütçe dostu şekilde aydınlatmayı da tavsiye ediyor.

Bahçedeki yürüyüş yolları için bahçe armatürleri yeterli olurken, merdiven basamaklarının altına hareket sensörlü ve enerji tasarrufu sağlayan LED lamba yerleştirmek daha güvenli yürüyüş alanı sağlıyor. Güneş enerjili ve sensörlü bahçe aplikleri ise evin girişini, bahçenin çıkış kapısını ve duvarı, yürüyüş yolunu aydınlatmak için kullanılabiliyor. Fazla elektrik tüketiminin önüne geçen sensörlü projektör bahçe aydınlatması, bahçenin girişi, arkası ya da köşeleri gibi karanlıkta kalabilen yerlerinde güvenliği sağlamak için tercih edilebiliyor.

Set üstü aydınlatma olarak da bilinen bahçe duvar üstü aydınlatma, bahçenin dışarıdan ışıklı görünmesini sağlıyor. Ağaç dallarına ya da duvara asılabilen zincir aydınlatma ise bahçelere renk katıyor. En yaygın kullanılan bahçe aydınlatmalarından biri olan aydınlatma direği ise yürüyüş yolları ya da oturma gruplarının çevresinde konumlandırılabiliyor.

Bahçe aplikleri, bahçe aydınlatma direği, projektör, bahçe duvar üstü, zincir ve LED aydınlatma gibi bahçe aydınlatması için tüm ihtiyaçlara en uygun çözümlerle Koçtaş’tan ulaşılabiliyor. Bahçelerinde yazın keyifli zaman geçirmek isteyenler, Koçtaş mağazalarını, Koçtaş mobil uygulamasını ve koctas.com.tr’yi ziyaret edebiliyor.

Bu arada, Koçtaş, bahçe aydınlatması alırken dikkat edilmesi gereken tüm detayları da Yaşayan Evler Blog’da ziyaretçileriyle paylaşıyor.

