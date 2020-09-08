Koçtaş’tan düzenli ve verimli çalışma alanları oluşturmak için öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmalarına destek olacak yaşam alanları için en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yeni eğitim dönemi hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde genç odası, çalışma masası, çalışma sandalyesi, kitaplık, masa lambası, saklama kutuları gibi öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak tüm çözüm önerileriyle evleri okula dönüştüreceklere yardımcı oluyor.

Çocuklarının yaşam alanlarını güzelleştirirken bir yandan da tasarruf etmek isteyenlerin tercihi olan Koçtaş’ta, her yaş grubundan öğrencinin kullanabileceği ilham veren şık ve rahat tasarımlar ve fonksiyonel çözümlerle, öğrencilerin zamanın çoğunu geçirdikleri odalarını baştan aşağı yenilemek mümkün oluyor.

Koçtaş uzmanları rahat ve verimli bir çalışma ortamı için çalışma alanlarının doğru dekore edilmesini tavsiye ediyor. Yatakta ya da koltukta ders çalışmak, dikkatin çabuk dağılmasına ve kolay kolay motive olunamamasına sebep olabiliyor. Bunun için çalışma odasında bulunan masa ve sandalyenin rahat olması, daha verimli bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor.