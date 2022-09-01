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Koçtaş'tan "Şahane Eylül" kampanyası

01.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya kapsamında, çalışma masalarından çalışma sandalyelerine, kitaplıklardan masa lambalarına çok sayıda ürün yüzde 20’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa, masa lambasından gardıroba kadar birçok mobilya ve aksesuar ile öğrencilerin odaları için gerekli tüm çözüm önerilerini “Şahane Eylül” kampanyasıyla en uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan şirket, okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin evlerinde verimli çalışma alanları oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Öğrenciler için evlerde en verimli çalışma alanını oluşturmak için en uygun çalışma masalarına ve konforlu çalışma sandalyelerine, çalışma alanlarında düzeni sağlamak için kitaplıklara ve masa lambalarına yüzde 20’ye varan indirimlerle Koçtaş mağazalarından ulaşılabilir.

Koçtaş uzmanları çalışma alanının cama yakın ve gün ışığından maksimum derecede yararlanabilecek bir noktada olmasını, akşam saatlerinde ise tavan aydınlatmasının yanı sıra çalışma lambalarından da yararlanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca çalışma tahtası, mantar pano gibi çalışma alanı aksesuarlarından da yararlanılarak daha verimli bir çalışma alanı oluşturmak mümkün oluyor.

Çalışma alanı dekore edilirken sade olması ve ihtiyaç duyulmayan ürünlere yer verilmemesi büyük önem taşıyor. Çalışma masası seçiminde de kahverengi, siyah, beyaz gibi tek ve dikkat dağıtmayacak renkler tercih edilebilir. Sarı, turuncu, mor gibi hayal gücünü artıran ve daha enerjik hissettiren renklere ise duvar süsü, kırlent, duvar kâğıdı gibi detaylarda yer verilebilir.

En verimli çalışma alanları için tüm ihtiyaçlar ve çözüm önerilerine “Şahane Eylül” kampanyası kapsamında yüzde 20’ye varan indirimlerle Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabilir.

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