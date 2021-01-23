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Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"

23.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yarıyıl tatilinde çocuk odalarını yenilemek isteyenlere yüzlerce ürünü "avantajlı fiyatlarla" sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, salgınla birlikte adeta okula dönüşen evlerde çocuklarının rahatça derslerine konsantre olmasını ve tatil günlerini de keyifle geçirmesini isteyenler için; çalışma masaları, kitaplıklar, çalışma ve oyuncu koltukları, masa lambaları, uyku grubu, halılar, depolama ürünleri, duvar kağıtları, oyuncaklar ve çok daha fazla ürün seçeneğini bir arada sunuyor.

Koçtaş uzmanları, odaların çocukların kendilerine ait özel alan algısını geliştirebilecekleri doğru mobilyalarla dekore edilmesini ve sadeliğin ön planda tutulmasını tavsiye ediyor. Çocukların hem fonksiyoneliyle aradıkları her şeye rahatlıkla ulaşabilecekleri hem de en iyi oyun alanına dönüşebilecek bir çocuk odası için aranılan her şey Koçtaş'ta bulunabiliyor.

Çocukları için en ideal odayı tasarlamak isteyenler yarıyıl tatiline "özel fırsatlardan" faydalanmak için Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edilebiliyor.

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