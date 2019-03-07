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Kojima, Death Stranding’in takvimin biraz gerisinde kaldığını belirtti

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 07.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Death Stranding direktörü Hideo Kojima, oyunun gelişimi ile ilgili bir güncelleme yaptı.

Kojima, Death Stranding’in takvimin biraz gerisinde kaldığını belirtti

J-Wave ile yapılan bir röportajda efsanevi oyun yaratıcısı Kojima, Death Stranding’in hikayesinin ve tasarımının bu aşamada tamamlandığını açıkladı.

Ne yazık ki, oyun şu anda bir yayın hedefinin biraz gerisinde kalıyor. Belli ki henüz halka açık bir yayın tarihi yok. Bu gecikme nedeniyle oyunun ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir tahmin yürütemiyoruz.

Kojima bunun için endişe duymuyor, ancak bu boyuttaki bir oyun için doğal olduğunu söylüyor. Röportaja göre Kojima, Death Stranding'i oynuyor ve geliştirme ekibi oyunun çeşitli yönleriyle ilgili geri bildirim veriyor.

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Kojima

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