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Kök hücre bağışına dikkati çekmek için Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdiler

16.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan: - "Halkımızdan en yakın Kızılay Kan Merkezine giderek kan ve hücre bağışında bulunmalarını, 3 tüp kan vererek gönüllü bağışçı olmalarını, nakil bekleyen hastalarımıza umut olmalarını istiyoruz"

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde pedallar, lösemi hastalarının hayata tutunabilmesi için gereken kök hücre bağışına dikkati çekmek için çevrildi.

Şırnak Talasemi Derneği, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Silopi Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle "Her Pedal Bir Umut" etkinliği düzenlendi.

Silopi Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelen bisikletliler, Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyüne kadar 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Burada, dernek tarafından programa getirilen lösemi hastaları için pasta kesen grup, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra lösemi hakkında bilgilendirme yapıldı, kök hücre bağışının önemi anlatıldı.

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, etkinliği, kan ve kök hüre bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Bartan, "Halkımızdan en yakın Kızılay Kan Merkezine giderek kan ve hücre bağışında bulunmalarını, 3 tüp kan vererek gönüllü bağışçı olmalarını, nakil bekleyen hastalarımıza umut olmalarını istiyoruz." dedi.

Silopi Bisiklet Topluluğu Temsilcisi Abdullah Çakır, lösemi hastalarının yalnız olmadığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Elif Ak, lösemi hastası çocuklara moral ve motivasyon olması için pedal çevirdiklerini, onlarla pasta kestiklerini belirtti.

Lösemi hastası Kevser Barkın da etkinlik için teşekkür ederek, "Lösemi hastaları ilik bulunamadığı için hayatını kaybedebiliyor. 3 tüp kan vererek hayatımızı kurtarabilirsiniz." diye konuştu.

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