Kokladıkça libidoyu artırıyor! Şifa kaynağı tarçın her derde deva

Gaz sorunu, regl sancısı, cinsel isteksizlik, sindirim bozuklukları gibi sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için tarçından faydalanabilirsiniz. Öyle ki bu enfes baharatı koklayınca bile şifasını görmek mümkün.

Zengin besin değerine sahip olan tarçın, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Sabahları suyunuza eklediğiniz tarçınla bile hızlı bir şekilde şifa bulabilirsiniz. Eski zamanlarda altından bile daha değerli görülen tarçın, Ayurveda tıbbında geniş bir yere sahiptir.

TARÇININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Onlarca faydasının yanı sıra bazı vücutlarda yan etkiler gösterebilir;

Karaciğer için zararlı olabilir.

Ağızda yaralara neden olabilir.

Kan şekerinin fazla düşmesine neden olabilir.

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz ve düzenli kullandığınız bir ilacınız yok ise tarçından faydalanmanız mümkündür. Düzenli olarak tarçın tükettiğinizde olası etkileri ise şu şekildedir.



