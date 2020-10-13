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Kokoreçte hile çıktı! İçine öyle bir şey koyuyorlarmış ki...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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İzmirli vatandaşların sevdiği sokak lezzetlerinden kokoreci daha uygun maliyete yapmak isteyen bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi. Ayrıca bazı işletmecilerin yine maliyeti düşürmek için ürünün içine konan bumbar ve ince bağırsaktan çalıp daha fazla yağ koyarak sattıkları belirtildi.

Kokoreçte hile çıktı! İçine öyle bir şey koyuyorlarmış ki...

Kiminin vazgeçemediği, kiminin ise ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. En çok yenen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, farklı şehirlerde farklı şekilde yapılıyor. İzmir'de ise domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Ancak lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih ediliyor. Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılıyor. Uzunca bir şişe bumbarlar geçiriliyor ardından ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanıyor. İçine ayrıca ince yağ tabakaları yerleştirilip pişirildikten sonra çeşitli şekillerde servis edilebiliyor.

'SAKATAT ÇOK BEKLETİLMEMELİ, 72 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİLMELİ'

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Kokorecin faydalarından bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketimi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı beslenebilmek için yeteri miktarda tüketmek gerekir. Haftada 1 kez tüketilmesi önerilir. Kalp damar rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünde yemesi gerekir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların tüketmemesi önerilir. Bunları pişmiş tüketmemiz lazım. Az pişmiş ve çiğ tüketilmemeli. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü olası bir bulaşıda koronavirüsün 72 derece üstü sıcaklıkta inaktif hale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 72 derece üstü sıcaklıkta pişirip tüketmek gerekiyor. Ayrıca sakatatı aldığımız gibi tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememeyiz. Kellepaça, işkembe ve kokoreç gibi ürünlerin temizliği daha zor işlemlerden geçer. Bunların temizliğine dikkat etmek gerekir. Tanıdığımız bildiğimiz yerden tüketmemiz gerekir."

En fazla tercih edilen süt kuzu kokorecin daha pahalı olduğunu belirten Uğur, kimilerinin dana kokoreci kuzu kokoreç diyerek satabildiğini de ifade etti.

'BAZILARI MALZEMEDEN ÇALIP YAĞ ORANINI ARTIRIYOR'

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İzmir Çamdibi'nde tanınmış işletmelerinden birinin yöneticisi evli ve 2 çocuk Hasan Fidan, İzmir kokorecin sade olduğunu, baharatla sunulduğunu belirterek, "Her işte olduğu gibi bu sektörde de hile var. İnce bağırsaktan, bumbardan çalınıyor. Bunun yerine içine daha fazla yağ konuluyor. Yağ oranı yükseltiliyor" dedi.

Kokoreç ustası evli 2 çocuk babası Tarık Yağmur (48), "Ege Bölgesi'nde kokoreç genelde İzmir'de yenir. Dana kokoreç daha ucuz olur. Kokoreç yiyecekseniz tavsiyem kuzu olur. Dana kokoreci genelde kuzu diye satıyorlar. Üstüne kuzu bağırsağı tek şerit sarıp kuzu görünümü veriyorlar" diye konuştu.

İZMİR KOKORECİ SEVİLDİ

Kokoreç yemeye gelenlerden Muhammed Hakan Kendirli, "Manisalıyım ben. İlk kez yedim. Açıkçası beğendim, güzelmiş" dedi.

Volkan Bulut da, "Seviyorum. Haftada 1-2 geliyorum yemeğe. İzmir kokoreci seviyorum. İstanbul kokorecin içine domates biber konuyor. İzmir sade daha güzel doya doya yiyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Yakup Kılıç ise, "Tavsiye üzerine geldim, yedim. Çok beğendim. Ben İstanbul'da 20 yıl kaldım. İstanbul'da domates ve biber de konuluyor. O tada daha çok aşinayım ama bunu da sevdim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülkem şeerreeffssiizz naamusssuuzzlarla doldu.İnsanlara ne yedirdikleri belli değil vicdasızların
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