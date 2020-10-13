Kokoreçte hile çıktı! İçine öyle bir şey koyuyorlarmış ki...

Kiminin vazgeçemediği, kiminin ise ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. En çok yenen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, farklı şehirlerde farklı şekilde yapılıyor. İzmir'de ise domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Ancak lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih ediliyor. Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılıyor. Uzunca bir şişe bumbarlar geçiriliyor ardından ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanıyor. İçine ayrıca ince yağ tabakaları yerleştirilip pişirildikten sonra çeşitli şekillerde servis edilebiliyor.

'SAKATAT ÇOK BEKLETİLMEMELİ, 72 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİLMELİ'

Kokorecin faydalarından bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketimi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı beslenebilmek için yeteri miktarda tüketmek gerekir. Haftada 1 kez tüketilmesi önerilir. Kalp damar rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünde yemesi gerekir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların tüketmemesi önerilir. Bunları pişmiş tüketmemiz lazım. Az pişmiş ve çiğ tüketilmemeli. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü olası bir bulaşıda koronavirüsün 72 derece üstü sıcaklıkta inaktif hale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 72 derece üstü sıcaklıkta pişirip tüketmek gerekiyor. Ayrıca sakatatı aldığımız gibi tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememeyiz. Kellepaça, işkembe ve kokoreç gibi ürünlerin temizliği daha zor işlemlerden geçer. Bunların temizliğine dikkat etmek gerekir. Tanıdığımız bildiğimiz yerden tüketmemiz gerekir."