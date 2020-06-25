Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 11 bin 900, Trakya'da ise 2 bin 300 dekar lavanta ekiminin yapıldığını söyledi.

Lavantanın 10 yılın üzerinde bir ekonomik ömrü olduğunu, ilk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde edildiğini aktaran Tülek, "Gerek diğer ülkelerdeki çalışmalar gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekar başına 4-12 kilogram uçucu yağ elde ediliyor. Tabii hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Türkiye'deki üretimden kaliteli lavanta yağı elde ediliyor." dedi.

Tülek, lavanta üretiminin bölgemizde özellikle Bulgaristan'da yoğun yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Fiyatlama yıllara göre değişebiliyor ancak lavanta yağının ortalama litresi 80 avro civarında. Lavanta uçucu yağına ülkemizde parfümeri ve kozmetik sanayinden çokça talep var. Bu nedenle Türkiye'de lavanta ekim alanları da katlanarak artıyor. Örneğin bu yıl Edirne'de 322 dekara lavanta ekildi, geçen yıl 155 dekar civarındaydı. Önümüzdeki sezon ekim yapmayı planlayan daha fazla üreticimiz var."