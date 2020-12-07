YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Et sucuğu olarak bilinen irişkit, Kahramanmaraş'ın en önemli lezzetlerinden. Kendine has lezzeti olan irişkit, doğaseverlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Eski yöresel lezzetlerden biri olan irişkit, sadece lezzeti değil kokusuyla bile cezbediyor. Yoldan geçenlerin bile kokusunu duyup hayran kaldığı irişkit, Kahramanmaraş'ta eski usüllerle hazırlanıyor. Kış günlerinde tüketildiğinde, içerisindeki baharatlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

'TADINA BAKMAYANLAR MUTLAKA YEMELİ'

İrişkit sucuğunun doğaseverlerin en çok tükettiği lezzetlerin başında geldiğini söyleyen Doğan Yenigül, “Şehrimizin çok farklı yerlerini gezip görmek için saatler süren yolculuğumuz oluyor. Ebetteki vazgeçilmezimiz olan irişkit sucuğunu yolculuğa çıkmadan mutlaka yanımıza alıyoruz. Gördüğümüz en güzel ortamda durarak yanımızda getirdiğimiz irişkiti pişirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğaseverler için vazgeçilmez bir lezzet. Mutlaka yemeyenlerinde tatmasını öneriyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

İtirafıyla olay olduktan sonra paylaştı! 'Her şey seksi'

İtirafıyla olay olduktan sonra paylaştı! 'Her şey seksi'

Sevilen besinde ölümcül nokta! Son yemeğiniz olabilir...

Sevilen besinde ölümcül nokta! Son yemeğiniz olabilir...

Sadece bu şekilde tüketilebiliyor: Karaciğere ve mideye ilaç gibi geliyor!

Sadece bu şekilde tüketilebiliyor: Karaciğere ve mideye ilaç gibi geliyor!

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

5 adımda çıtır çıtır kızartmış tavuk tarifi: Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi!

5 adımda çıtır tavuk yapımı! Püf noktasını kimse bilmiyor

Makarna pişirirken yapılan en büyük hata! Kimse farkında bile değil

Makarna pişirirken yapılan en büyük hata!

Sevilen besinde ölümcül nokta! Son yemeğiniz olabilir...

Sevilen besinde ölümcül nokta! Son yemeğiniz olabilir...

Sadece bu şekilde tüketilebiliyor: Karaciğere ve mideye ilaç gibi geliyor!

Sadece bu şekilde tüketilebiliyor: Karaciğere ve mideye ilaç gibi geliyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.