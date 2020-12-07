Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Eski yöresel lezzetlerden biri olan irişkit, sadece lezzeti değil kokusuyla bile cezbediyor. Yoldan geçenlerin bile kokusunu duyup hayran kaldığı irişkit, Kahramanmaraş'ta eski usüllerle hazırlanıyor. Kış günlerinde tüketildiğinde, içerisindeki baharatlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

'TADINA BAKMAYANLAR MUTLAKA YEMELİ'

İrişkit sucuğunun doğaseverlerin en çok tükettiği lezzetlerin başında geldiğini söyleyen Doğan Yenigül, “Şehrimizin çok farklı yerlerini gezip görmek için saatler süren yolculuğumuz oluyor. Ebetteki vazgeçilmezimiz olan irişkit sucuğunu yolculuğa çıkmadan mutlaka yanımıza alıyoruz. Gördüğümüz en güzel ortamda durarak yanımızda getirdiğimiz irişkiti pişirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğaseverler için vazgeçilmez bir lezzet. Mutlaka yemeyenlerinde tatmasını öneriyoruz" dedi.

