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Kokusuyla baş döndüren aromasıyla yiyeceklere lezzet katan mucize: Mahlep

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kokusu ve aromasıyla hamur işlerinin vazgeçilmezi olan mahlep, faydalarıyla sizleri şaşırtacak! Artık mahlebi sadece hamur işleriyle sınırlandırmayacaksınız. İşte öksürük kesmeden, karaciğer hasarını ortadan kaldıracak etkileriyle mahlebin yararları...

Mahlebin toz haline alışık olsak da aslında onun ilk hali tam da bademi andırıyor. Gülgiller familyasına ait olan bir çalıdan elde edilir mahlep. Zengin aromatik yapısı sayesinde mutfağın vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Zengin tadının yanında şimdi sizlere faydalarından bahsedeceğiz sevgili okur. Bakalım mahlep nelere iyi geliyormuş...

Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin saklı kalmış 5 faydası

Görüntüsü sizi yanıltmasın! Badem değil mahlep...

Görüntüsü sizi yanıltmasın! Badem değil mahlep...
Hamur işi meraklıları mahlebe yabancı değldir, çünkü zengin aroması ve eşsiz lezzetiyle hamur işlerinin vazgeçilmezlerindendir. Toz halinde görmeye alışık olduğunuz mahlebin bu görüntüsü, bileni de bilmeyeni de şaşırtacak.

Meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı olarak da biliniyor

Meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı olarak da biliniyor
Çeşitli isimlerle de anılan mahlep, genelde hamur işlerinde kullanılıyor. Zengin aroması bir yana faydaları için aslında gizli kalmış bir mucize diyebiliriz. Mahlebin önemli özelliklerinden biri balgam söktürücü etkisidir. Nefes ve astım problemleri yaşayanlar için doğal ilaç kaynağıdır.

Şeker hastaları için idealdir

Şeker hastaları için idealdir
Kandaki şeker oranını düzenler ve bu etkisi sayesinde şeker hastaları için ideal besinlerden biri haline gelmektedir. Bu etkisinin yanı sıra güçlü bir antioksidandır. Böylelikle kolesterolün yükselmesini engeller ve damar tıkanıklığının önüne geçer.

Cinsel gücü artırır

Cinsel gücü artırır
Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük enerji miktarını karşılar ve bunun sonucu cinsel yaşama olumlu olarak yansır. Mahlebin afrodizyak etkisi olduğu bilinir.

Karaciğer dostudur

Karaciğer dostudur
Karaciğer ile ilgili sağlık sorunlarına destekçi olur. İdrar yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücuttaki enfeksiyonun meydana getirdiği ağrıları ortadan kaldırır. Aynı etkiler böbrek sorunları için de geçerlidir.

Doktorlar tavsiye ediyor

Doktorlar tavsiye ediyor
Mahlep ile sütü karıştırıp tükettiğinizde günlük almanız gereken kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılamış olursunuz. Uzmanlar bu sebeple gelişim çağındaki çocukların tüketmesi için önermektedir. Bir etkisi de boğazda oluşan mikroplar için! Bal ile karıştırıp tüketildiğinde balgam söker ve kuru öksürüğü ortadan kaldırır.
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