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Kolajen destek ürünleriyle cilt bakım tavsiyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Erkin Pekmezci: - "Kolajen destek ürünlerinin düzenli alınması cildin kalitesini yükseltiyor. Ancak ürünün mutlaka bir dermatolog tarafından önerilmesi gerekir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Erkin Pekmezci, "Kolajen destek ürünlerinin düzenli alınması cildin kalitesini yükseltiyor. Ancak ürünün mutlaka bir dermatolog tarafından önerilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Pekmezci, vücudun bağ dokusundaki ana protein olan kolajenin besin desteği olarak alınmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, kolajen destek ürünlerinin etkisini gösterebilmesi için düzenli kullanılması gerektiğini dile getiren Pekmezci, "Yıllar içinde yaşlanmayla birlikte güneş ışınlarına da maruz kalan cildimizin kolajen yapısı bozulur ve miktarı azalır. Kolajen destek ürünlerinin düzenli bir şekilde 3 ila 6 ay boyunca kullanımı deride yeni kolajen oluşumunu arttırıyor ve deri yaşlanmasını baskılıyor.

Dolgu maddesi olarak deri içine enjeksiyon şeklinde kullanılan kolajen ürünlerinin aksine, ağızdan alınan kolajen destek ürünleri derinin bir bölgesi yerine yaygın olarak tüm deride etkisini göstermekte ve cilt kalitesini artırmaktadır. Bu olumlu etkileri destekleyen çok sayıda bilimsel çalışma vardır." ifadelerini kullandı.

- "Destek ürünlerinin kullanımına başlanmadan önce hekime danışılmalı"

Kolajenlerin vücudun bağ dokusunu oluşturan ana proteinler olduğunu aktaran Pekmezci, şunları kaydetti:

"Tüm vücut proteinlerinin yüzde 30’unu oluşturan kolajen, cilt dokusunun su dışında kalan miktarının da yüzde 70’ini oluşturuyor. Kolajen destek ürünleri sindirim sisteminde emilimi olanaklı kılmak için kolajeni bütün olarak içermek yerine, onun yapı taşları olan aminoasit gruplarını içeriyor. Bu şekilde emilimi kolaylaşan kolajen yapı taşları kana karıştıktan sonra ilgili dokulara alınarak oralarda yeniden kolajenin oluşturulmasını sağlıyor. Kolajen destek ürünlerinin düzenli alınması cildin kalitesini yükseltiyor. Ancak ürünün mutlaka bir dermatolog tarafından önerilmesi gerekir."

Pekmezci ayrıca doğru dozun ve doğru ürünün seçimi için bir dermatoloji uzmanından görüş alınması ve ürünleri almaya başlamadan önce hekime danışılması tavsiyesinde bulundu.

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