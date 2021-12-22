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Tadını seviyor ama soymaktan hoşlanmıyor musunuz? Sarımsak soyma derdine son verecek ipuçları

22.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak, Türk mutfağının neredeyse her tarife giren vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Yemeklere oldukça keskin bir tat veren sarımsağı soymak ise büyük dert. Yemeklerinizi sarımsakla tatlandırmak istiyor ancak soymaktan pek hoşlanmıyorsanız işinizi oldukça kolaylaştıracak bu tüyolara mutlaka bir göz atın.

Tadını seviyor ama soymaktan hoşlanmıyor musunuz? Sarımsak soyma derdine son verecek ipuçları

Sarımsak, lezzeti kadar sağlığa olan birçok faydasıyla da biliniyor. Şifa deposu sarımsakları tüketirken soyma işlemi bazen eziyet haline gelebiliyor. Bazı küçük ipuçlarıyla sarımsak soyma derdinden kurtulmak mümkün. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak sarımsak soyma yöntemlerini sizler için derledik.

KAVANOZDA SALLAYARAK SOYMA YÖNTEMİ

Bu yöntem sarımsak soymak için bilinen en pratik yöntemlerden biri.

  • Öncelikle 1-2 adet sarımsağı bir kavanoza alın. Ardından kavanozun kapağını kapatın ve 1 dakika kadar sallayın.

  • Çarpmanın etkisiyle sarımsaklar dişlerine ayrılacak ve kolayca soyulacak. Böylece sarımsaklarınızı vakit kaybetmeden yemeğinize ekleyebileceksiniz.

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SUDA BEKLETME YÖNTEMİ

  • Bu yöntemle sarımsak soymak için ilk olarak sarımsakları ıslatabileceğiniz uygun bir kap ayarlamanız gerekiyor.

  • Sarımsakları tek tek dişlerine ayırın.

  • Ayırdığınız dişleri kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

  • Sarımsakları bir süre suda bekletin. Kabukların sarımsaktan ayrıldığını göreceksiniz.

  • Sonrasında sarımsakları sudan alıp avucunuzun içerisinde ovalayarak kabuklarından ayırın.

SARIMSAĞI BIÇAKLA EZME YÖNTEMİ

Genelde restoranlarda profesyonel aşçıların tercih ettiği bu yöntem evde de uygulayabileceğiniz kadar pratik.

  • İhtiyacınız olan tek şey uygun bir zemin ve sarımsağı ezmek için kullanacağınız bir adet sağlam bıçak.

  • Sarımsağı dişlerine ayırın.

  • Bıçağı yan yatırıp sarımsağın üzerine kuvvet uygulayın. Saniyeler içerisinde soyulmuş sarımsak elde etmek işte bu kadar kolay.

MİKRODALGADA ISITMA YÖNTEMİ

Sarımsağın hem kokusundan hem kabuklarından kolayca kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

  • İşe sarımsağın yanmasına neden olabilecek dış kabukları temizlemekle başlayın.

  • Ardından sarımsakları 15-20 saniye kadar mikrodalgada ısıtın ve soğumasını bekleyin.

  • Soğuduktan sonra sarımsağın kabuklarını kolayca ayırabilirsiniz.

  • Bu yöntemle bir diş sarımsağı 5 dakika gibi kısa bir sürede soymanız mümkün.

İKİ KASE ARASINDA SALLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntem, kavanozda sallayarak soyma yöntemine çok benziyor. Kavanoz bulamadığınız durumlarda bu yöntemi de uygulayabilirsiniz.

  • İlk olarak birbirine eş iki adet kase alın.

  • Sarımsakları tek tek dişlerine ayırın ve kaselerden birinin içerisine koyun. Diğer kaseyi de kapak gibi üzerine yerleştirin.

  • Kaseleri birlikte tutun ve çalkalamaya başlayın. Bu sayede sarımsak dişleri birbirine çarpacak ve kabuklarından ayrılacak.

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