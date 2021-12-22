Tadını seviyor ama soymaktan hoşlanmıyor musunuz? Sarımsak soyma derdine son verecek ipuçları

Sarımsak, lezzeti kadar sağlığa olan birçok faydasıyla da biliniyor. Şifa deposu sarımsakları tüketirken soyma işlemi bazen eziyet haline gelebiliyor. Bazı küçük ipuçlarıyla sarımsak soyma derdinden kurtulmak mümkün. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak sarımsak soyma yöntemlerini sizler için derledik.

KAVANOZDA SALLAYARAK SOYMA YÖNTEMİ

Bu yöntem sarımsak soymak için bilinen en pratik yöntemlerden biri.

Öncelikle 1-2 adet sarımsağı bir kavanoza alın. Ardından kavanozun kapağını kapatın ve 1 dakika kadar sallayın.

Çarpmanın etkisiyle sarımsaklar dişlerine ayrılacak ve kolayca soyulacak. Böylece sarımsaklarınızı vakit kaybetmeden yemeğinize ekleyebileceksiniz.

SUDA BEKLETME YÖNTEMİ

Bu yöntemle sarımsak soymak için ilk olarak sarımsakları ıslatabileceğiniz uygun bir kap ayarlamanız gerekiyor.

Sarımsakları tek tek dişlerine ayırın.

Ayırdığınız dişleri kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Sarımsakları bir süre suda bekletin. Kabukların sarımsaktan ayrıldığını göreceksiniz.

Sonrasında sarımsakları sudan alıp avucunuzun içerisinde ovalayarak kabuklarından ayırın.

SARIMSAĞI BIÇAKLA EZME YÖNTEMİ

Genelde restoranlarda profesyonel aşçıların tercih ettiği bu yöntem evde de uygulayabileceğiniz kadar pratik.

İhtiyacınız olan tek şey uygun bir zemin ve sarımsağı ezmek için kullanacağınız bir adet sağlam bıçak.

Sarımsağı dişlerine ayırın.

Bıçağı yan yatırıp sarımsağın üzerine kuvvet uygulayın. Saniyeler içerisinde soyulmuş sarımsak elde etmek işte bu kadar kolay.

MİKRODALGADA ISITMA YÖNTEMİ

Sarımsağın hem kokusundan hem kabuklarından kolayca kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

İşe sarımsağın yanmasına neden olabilecek dış kabukları temizlemekle başlayın.

Ardından sarımsakları 15-20 saniye kadar mikrodalgada ısıtın ve soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra sarımsağın kabuklarını kolayca ayırabilirsiniz.

Bu yöntemle bir diş sarımsağı 5 dakika gibi kısa bir sürede soymanız mümkün.

İKİ KASE ARASINDA SALLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntem, kavanozda sallayarak soyma yöntemine çok benziyor. Kavanoz bulamadığınız durumlarda bu yöntemi de uygulayabilirsiniz.