Tadını seviyor ama soymaktan hoşlanmıyor musunuz? Sarımsak soyma derdine son verecek ipuçları

Sarımsak, lezzeti kadar sağlığa olan birçok faydasıyla da biliniyor. Şifa deposu sarımsakları tüketirken soyma işlemi bazen eziyet haline gelebiliyor. Bazı küçük ipuçlarıyla sarımsak soyma derdinden kurtulmak mümkün. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak sarımsak soyma yöntemlerini sizler için derledik.
Bu yöntem sarımsak soymak için bilinen en pratik yöntemlerden biri.
Öncelikle 1-2 adet sarımsağı bir kavanoza alın. Ardından kavanozun kapağını kapatın ve 1 dakika kadar sallayın.
Bu yöntemle sarımsak soymak için ilk olarak sarımsakları ıslatabileceğiniz uygun bir kap ayarlamanız gerekiyor.
Sarımsakları tek tek dişlerine ayırın.
Ayırdığınız dişleri kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Sarımsakları bir süre suda bekletin. Kabukların sarımsaktan ayrıldığını göreceksiniz.
Genelde restoranlarda profesyonel aşçıların tercih ettiği bu yöntem evde de uygulayabileceğiniz kadar pratik.
İhtiyacınız olan tek şey uygun bir zemin ve sarımsağı ezmek için kullanacağınız bir adet sağlam bıçak.
Sarımsağı dişlerine ayırın.
Sarımsağın hem kokusundan hem kabuklarından kolayca kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.
İşe sarımsağın yanmasına neden olabilecek dış kabukları temizlemekle başlayın.
Ardından sarımsakları 15-20 saniye kadar mikrodalgada ısıtın ve soğumasını bekleyin.
Soğuduktan sonra sarımsağın kabuklarını kolayca ayırabilirsiniz.
Bu yöntem, kavanozda sallayarak soyma yöntemine çok benziyor. Kavanoz bulamadığınız durumlarda bu yöntemi de uygulayabilirsiniz.
İlk olarak birbirine eş iki adet kase alın.
Sarımsakları tek tek dişlerine ayırın ve kaselerden birinin içerisine koyun. Diğer kaseyi de kapak gibi üzerine yerleştirin.
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