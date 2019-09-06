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Koldo Alvarez: Türkiye Avrupa'nın başarılı ekiplerinden birisi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2019 19:48 | Son Güncelleme

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti. Alvarez ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Koldo Alvarez: Türkiye Avrupa'nın başarılı ekiplerinden birisi

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu olacak Andorra'da teknik direktör Koldo Alvarez ve futbolculardan Ildefons Lima maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok az maç oynadıkları bir döneme geldiklerinin altını çizen Alvarez, "Bu dönemleri sık sık yaşıyoruz. Daha fazla maç oynayabilirdik. Maç için hazırlıklarımızı yaptık. Elimizden geldiğince Türkiye karşısında başarılı olmak istiyoruz. Aynı zamanda Andorra'da henüz ligler başlamadı. Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Onun için rakip takımların oyuncuları daha hazır olmuş oluyor" diye konuştu.

Türkiye'nin ofansif bir oyun ortaya koyacağını ifade eden Kolda Alvarez, "Karşılaşmada Türkiye'nin ofansif bir oyun ortaya koyacağını biliyoruz. Sürekli atak arayacaklar. Bizim bütün bunlara sahada en iyi şekilde cevap vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HÜCUMDA ETKİLİ İSİMLERİ VAR"
Türkiye'nin hücum hattının güçlü olduğuna dikkat çeken Alvarez, "Avrupa'da en iyi takımlarından biriler. Önemli isimlere sahipler. İsim vermek gerekirse Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder var. Burak'ın kadroda olmadığını biliyorum. Hepsi değerli ve Avrupa standartlarının üstündeler. Tek bir oyuncu söylemek doğru olmayacaktır. Komple bir ekip. Her oyuncun farkı özellikleri var. Bu farkla bir bütünlük yaratıyor. Onun için gerçekten iyi bir takım. Fransa karşısında aldıkları galibiyetle kuvvetli bir takım olduklarını ve bu gruptan çıkabileceklerini gösterdiler" dedi.

Alvarez, Türkiye karşısında sadece bir oyuncusunun eksik olduğunu ifade etti ve takımın yarınki maça hazır olacağını belirtti.

Ildefons Lima

ILDEFONS LIMA: EN İYİ PERFORMANSIMIZLA SAHADA OLMAK İSTİYORUZ
Türkiye ve Fransa ile üst üste zor iki maç oynayacaklarını belirten takım kaptanı Ildefons Lima, "Andorra'da ligler başlamadı. Rakiplerin ligleri başladığı için hazırlar. Bize de bu dönemde arka arkaya 2 zor maç geldi. Türkiye ve Fransa. Biz elimizden geldiğince sahada en iyi performansımızla sahada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Koldo Alvarez andorra Ildefons Lima

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