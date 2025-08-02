Kolombiya'da gündem olan atama: Yetişkin filmlerde oynuyordu bakan oldu

Kolombiya'da geçmişte cinsel hizmetler sunduğunu ve pornografi yaratıcısı olduğunu açıkça itiraf eden Juan Carlos Florian'ın, savunmasız grupların sosyal programlara erişimini garanti altına almak için 2023 yılında oluşturulan Eşitlik Bakanlığı'na atandığı açıklandı.

SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANDI

Haziran 2022'de Kolombiya Devlet Başkanı seçilen Gustavo Petro, yeni eşitlik bakanını Bogota Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisiyle birlikte çalışan ve bir süre yaşadığı Fransa'da bir “seks işçileri birliği” kuran bir “porno film oyuncusu” olarak tanıttı. Florian ve diğerlerinin “Paris'te sürgün edilmeye ve seks işçiliği yapmaya zorlandığını” öne sürdü.

“Ben bir porno film oyuncusundan daha fazlasıydım” diyen Florian, “Çeşitli uluslararası işbirliği kuruluşlarında 20 yıldan fazla mesleki deneyimim var ve kamu görevlerinde bulundum” dedi.