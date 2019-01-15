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Beşiktaş'a 'Yeni Neymar"ı önerdiler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kadrosuna genç futbolcular katmak isteyen Beşiktaş için bu kez de Jorge Carrascal iddiası geldi. Menajerler, Karpaty Lviv forması giyen 20 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Beşiktaş ve River Plate'e önerdi.

Beşiktaş'a 'Yeni Neymar"ı önerdiler

Arjantin basınının haberine göre Ukrayna Ligi'nde Karpaty Lviv takımında oynayan 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal, menajerler tarafından Beşiktaş ve River Plate takımlarına önerildi.

Oyun tarzı nedeniyle ''Kolombiyalı Neymar'' olarak adlandırılan genç futbolcu ile Ukrayna'dan Shakthar Donetsk, Dinamo Kiev, Almanya ve Fransa'dan da takımların beklemede olduğu ve futbolcunun bonservis değerinin 4 milyon euro olduğu belirtildi.

SEZON BAŞINDA DA İLGİLENMİŞLERDİ
İki sezon önce Kolombiya ekiplerinden Millonarios'tan Sevilla'nın B takımına transfer olan Jorge Carrascal, geçen sezon 2 milyon euroya Karpaty'e transfer olmuştu.

Gelecek vaad eden futbolcu, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 16 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı ancak oyun tarzıyla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. Genç futbolcu, sezon başında da Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti. (Sporx)

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Jorge Carrascal Beşiktaş neymar

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