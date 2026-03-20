Kolu kırılan Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool mücadelesinde kolu kırılarak taraftarlarını üzüntüye boğan Osimhen için tedavi süreci yeşil sahalardan çok uzaklarda, manevi bir boyuta taşındı. Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Odion Ighalo, sakatlığıyla sarsılan halefi Osimhen’i yalnız bırakmayarak; yıldız golcüyü şifa bulması ve moral depolaması için annesinin hayır duasını almaya götürdü.

Burak Kavuncu
Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı Avrupa arenasındaki dev randevuda kolu kırılarak sakatlanan Victor Osimhen için memleketi Nijerya’da duygusal anlar yaşanıyor. Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlığıyla sarsılan yıldız oyuncuyu şifa bulması için annesinin yanına götürdü. Lagos sokaklarından yükselen dualar, Osimhen’in sahalara güçlü dönmesi için birleşti.

IGHALO'DAN VEFA ÖRNEĞİ: ANNESİNİN DUALARINA EMANET ETTİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kader maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla Galatasaray taraftarı ve Nijerya’yı üzen Victor Osimhen için "manevi tedavi" süreci başladı. Nijerya futbolunun unutulmaz golcülerinden Odion Ighalo, zor günler geçiren arkdaşı Osimhen’i yalnız bırakmadı. Ighalo, kolu kırılan ve morali oldukça bozuk olan yıldız golcüyü, dua okunması için annesinin yanına getirdi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından hastanede yapılan kontrollerde Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Nijerya dua galatasaray Victor Osimhen
