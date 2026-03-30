Kapat
Kolu kırılmıştı... Victor Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Kırık kolu nedeniyle ameliyat olan yıldız futbolcunun sahalara dönüş süreci merakla takip ediliyor. Kaçıracağı maçlar netleşirken, gözler şimdiden kritik derbiye çevrildi. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki durumu merak konusu olan Osimhen'in yönetime resti çektiği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da geçirdiği operasyonun ardından sahalara dönüş için zamana karşı yarış veriyor. Kırık kolundan ameliyat edilen yıldız oyuncunun rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam ediyor.

OSI'YE YAKIN TAKİP

Sarı-kırmızılı ekibin önemli gol ayağının tedavisiyle kulüp doktoru Yener İnce birebir ilgileniyor. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelere göre Nijeryalı futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

O MAÇLARDA YOK

Bu süreçte Osimhen’in ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet, yıldız oyuncunun sağlığını riske atmamak adına süreci dikkatle yönetiyor.

YÖNETİME REST

Öte yandan golcü futbolcunun hedefi ise net. 26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Osimhen’e bu durumun risk teşkil edebileceği söylense de kesin olarak kararlı olduğu ve yönetime “Ne olursa olsun derbide sahada olacağım” resti çektiği öğrenildi.

29 MAÇTA 26 GOLE ETKİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 7 asist yaparak toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı. Takımının hücum gücünde önemli rol oynayan Osimhen’in yokluğu kısa vadede hissedilecek gibi görünüyor.

Kapat
