Komandolardan 'savaş' provası! Nefes kesen fotoğraflar

Mavi bereli komandolar, eğitimlerine yuvaları olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında devam ediyor. Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan merkezde komandolar eğitimlerini; çok yönlü olarak her türlü tehdit ortamına hazırlıklı olacak şekilde, hava ve arazi şartlarına, yılmadan, yorulmadan, en üst seviyedeki görev bilinci ile sürdürüyor.

Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

'6 KATEGORİ, 127 PARKUR'

Karaburun Özel Eğitim Merkez Komutanlığında içinde su, kara, dağcılık olmak üzere 6 kategoride 127 zorlu parkurda, komandolar psikolojik dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde eğitim görüyor. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde mavi bereli komandolar, dikenli tel altında sürünme, muhabere ortamından yaralı taşıma, tazyikli su altında kütük taşıma ve yanan bir suyun altından dalış yaparak geçti. Gerçeğini aratmayan eğitimlerde, komandoların verilen sürede parkurları tamamladıkları görüldü.