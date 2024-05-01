Kombin nasıl yazılır? Kombin mi konbin mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarının doğru kullanımı için yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazım biçimlerinin öğrenilmesi büyük önem taşır. Bu noktada bilhassa Fransızca, Arapça, İngilizce ve Farsça kökenli sözcüklerin doğru yazım şekillerinin sıklıkla araştırıldığı bilinmektedir. Kombin de yabancı kökenli sözcükler arasında yer alan, dilimize İngilizceden ödünçlendiği bilinen bir kelime olarak öne çıkar. Yabancı kökenli sözcükler dilimize geçerken genellikle Türkçe dil bilgisi kurallarına göre düzenlenir. Kombin sözcüğünün Türkçe yazım kuralları çerçevesinde doğru yazılışını öğrenmek isteyenler TDK resmî internet sitesinde yer alan Türkçe güncel sözlüğü ziyaret edebilirler.

Kombin nasıl yazılır?

Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerin doğru yazım şekillerini araştıran kişiler için bu sözcüklerin hangi seslerden meydana geldiğini öğrenmek önem arz eder. Bu kapsamda kombin yazımı üzerine araştırma yaparken ilgili ifadenin sırasıyla hangi harfler kullanılarak yazıldığına dikkat edilmelidir. Böylelikle TDK’ye göre " kombin mi konbin mi " sorusunun doğru cevabının ne olduğu kolay bir şekilde anlaşılabilecektir.

Kombin TDK sözlüklerine göre “kombin” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Kombin telaffuz esnasında yapılan yaygın hatalardan dolayı yazılı dilde de yanlış ifade edilen ifadelerdendir. Söz konusu kelimenin “konbin” şeklindeki yazımı imla hatası olarak değerlendirilir.

Kombin doğru yazılışı

Kombin sözcüğü “Giyim, dekorasyon vb. alanlarda değişik parçaların uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütün.” anlamlarında kullanılan bir kelimedir. İngilizce kökenli olan kombin sözcüğün yazımında sıklıkla imla kuralı ihlaliyle karşılaşılır. Sözcüklerin yazılışı sırasında hata yapıldığında veya yazarken tereddüt yaşandığında Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzlarından yararlanılması gerekmektedir. Kullanıcılar bu site üzerinden kelime aratma seçeneği sayesinde istedikleri sözcüklerin doğru yazılışına kolayca ulaşabilmektedir. Bu site içerisinde kelimelerin anlamlarına yönelik bilgiler de yer almaktadır.

TDK güncel Türkçe sözlüğe göre ise kombin kelimesinin doğru kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Kombin (doğru kullanım)

Konbin (yanlış kullanım)





