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Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

19.07.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı ankara cumhuriyet başsavcılığı

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