YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Komşusunun asansörden çıkmasını engellediği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis istemi

Komşusunun asansörden çıkmasını engellediği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis istemi

20.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tartıştığı apartman yöneticisinin asansörden çıkmasını engellediği iddia edilen kadın hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla dava açıldı

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da tartıştığı komşusunun asansörden çıkmasına engel olduğu öne sürülen kadın hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde daha önce aidatlar konusunda yaşadıkları tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan apartman yöneticisi O.P'nin asansörden çıkmasına engel olduğu iddia edilen Ç.B. hakkında hazırlanan iddianame, 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki O.P. ifadesinde, olayın dışarıda başladığını, kendisini korumak için asansöre bindiğini belirtti.

Dışarıda sanığın babasının da bulunduğunu belirten O.P, "Bana saldırmaması için sanığın babasını tutuyorlardı ayrıca sanık asansöre tekme attı. Beni asansörden dışarıya çıkarmamak için defalarca sensöre müdahale etti. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Ç.B. ise asansöre binmek için gittiğinde O.P'nin de tesadüfen orada olduğunu belirtti.

O esnada siteyle ilgili sorunları konuşmak istediğini ifade eden Ç.B, "Ben de asansöre bineceğim için konuşurken asansörün kapısını kapanmaması için tuttum. Kesinlikle müştekiyi hürriyetten yoksun kılma kastıyla hareket etmedim." dedi.

Sanık avukatı Mehmet Akif Yıldız, yaptığı açıklamada, müvekkilinin olay günü babasıyla apartmana girdiğinde yöneticiyle karşılaştığını ve kendilerinin de aynı katta oturmaları sebebiyle asansöre hamle yaptıklarını söyledi.

O sırada husumetten dolayı tekrar bir tartışma başladığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Tartışma esnasında birbirlerine hakarette bulunuyorlar. Müşteki yukarı çıkmak için tekrar asansör düğmesine basıyor. O esnada müvekkilim sensöre elini koyarak asansörü durduruyor. Ondan sonraki süreçte hakaret iddialarından dolayı karşılıklı şikayetler oluyor. Müştekinin, 'Asansörden çıkmama engel oldu' diye bir beyanı geçiyor. Bunun üzerine hazırlanan iddianame kabul edildi. Müvekkilimin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor."

Yıldız, zaman zaman kişilerin son anda yetiştikleri asansörlerin yukarı doğru hareket etmemesi için elini sensörlere tuttuğunu belirterek, müvekkilinin yaptığının da bundan farklı bir durum olmadığını savundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi
Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldüAydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.