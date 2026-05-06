Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Komşusunun parmağını ısırarak kopardı! 'Onu çok severdim'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 70 yaşındaki İsmail Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, kendisine saldıran komşusu A.E.'nin (47) ısırması sonucu ampute edildi. Bozdağ, “Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi. Gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Komşusunun parmağını ısırarak kopardı! 'Onu çok severdim'

Hatay'daki olay, 7 Nisan'da ilçedeki Cüneyde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Bozdağ, beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin saldırısına uğradı. Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı.

PARMAĞI AMPUTE EDİLDİ

Bozdağ, başka bir komşusu tarafından yanında parmağıyla hastaneye götürüldü. Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı yeniden tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Komşusunun parmağını ısırarak kopardı! Onu çok severdim 1

'ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten ben indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, ‘Niçin inmedin?’ dedim. ‘Sana ne’ deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

O ara elimi ısırdı. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali’den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı.

Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi
Kaynak: DHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahili temizlerken gördükleri manzara acı tabloyu özetledi!Sahili temizlerken gördükleri manzara acı tabloyu özetledi!
Bu köprülerden geçmek yürek ister: Düşen de var, ölen de!Bu köprülerden geçmek yürek ister: Düşen de var, ölen de!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.