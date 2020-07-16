"Kömür kenti"nin madencileri demokrasi nöbetinde

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında yer alan, "kara elmas" olarak nitelendirilen taş kömürünü yeryüzüne çıkaran maden işçileri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbetine katıldı.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen etkinlikler kapsamında alana gelen madenciler, baretlerinin yanı sıra madenci elbiseleri, çizmeleri ve lambaları ile demokrasi nöbetine destek verdi.

Çalınan marşlara eşlik eden ve "Maden işçisi, demokrasi bekçisi" sloganı atan işçiler, vatandaşların takdirini topladı.

10 yıllık maden işçisi Kenan Tuna, AA muhabirine, yerin 600 metre altında helal lokma için ekmeklerinin peşinde olduklarını ifade etti.

Ülkenin kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Tuna, "Düşmanların ülkemizi bölemeyeceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Maden işçisi demokrasi bekçisidir. Her zaman demokrasiden yana olduk. Türk milleti, Zonguldak ve maden işçisi her zaman demokrasiden yana. Rabb'im vatanımızı düşmanlara böldürmeye fırsat vermesin. Her zaman ülkemizin arkasındayız. Maden işçisi olarak gerekirse bize, 'Git o cephede savaş.' deseler bütün madenciler olarak savaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.