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KOMÜT sektörün sorunlarını anlattı

KONYA HABERLERİ  | 07.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.

KOMÜT sektörün sorunlarını anlattı

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. Ziyarette sektörün sorunları dile getirildi.
KOMÜT Başkanı Adem Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u makamında ziyaret etti. Adem Bulut, "Önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sektörün sorunlarını kendisine ilettik. Gerekli adımların atılması hususunda ortak çalışmalarımız devam edecek. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.
Başkan Kavuş ise, "Ziyarette sektör temsilcilerinin belediyeler ile daha uyumlu çalışabilecekleri koşullar ve sorunların çözümü için atılacak adımları konuştuk. Katkılarından dolayı KOMÜT temsilcilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KOMÜT sektörün sorunlarını anlattı

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