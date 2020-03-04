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Konak Belediyesi yeni meclis binasına kavuşuyor

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konak Belediye Meclisinde gerçekleştirilen sunum ile "Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası" projesi tanıtıldı.

Konak Belediyesi yeni meclis binasına kavuşuyor

Konak Belediye Meclisinde gerçekleştirilen sunum ile "Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası" projesi tanıtıldı. Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki, liman arkası olarak tabir edilen bölgede yer alan Konak Belediyesine ait tarihi binanın, meclis salonu ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkez olarak hazırlanması tasarlanıyor.
Konak Belediyesi, geçmişi 1900’lerin başına dayanan bir tarihi yapıyı daha İzmir’e kazandırıyor. Tarihi Havagazı Farikası, Elektrik Fabrikası, Tariş Üretim Deposu, Sümerbank Basma Fabrikası, un fabrikaları ve üretim depolarının bulunduğu alanda, aktif olduğu yıllarda üretim deposu olarak inşa edilmiş, günümüzde ise atıl duruma geçmiş taş bina, Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası olarak hizmete girecek. Gelişmekte olan liman arkası bölgesinin sosyal ve kültürel yönüyle önemli bir halkası olacak bina, restorasyonu tamamlandıktan sonra İzmir’e çok yönlü hizmet sunacak.
Projeleri hazırlanan tarihi taş binanın 365 gün yaşayan, tüm İzmirlilerin kullanımına uygun bir şekilde restore edilmesi planlanıyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis toplantılarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleştiren Konak Belediyesinin ihtiyacını karşılayacak olan binanın aynı zamanda İzmirlilere de hizmet vereceğini dile getirdi. Binanın restorasyonunun tamamlanmasıyla tarihin günümüzle buluşmasının yanı sıra şehrin önemli bir kültür sanat mekanı da kazanacağını ifade eden Başkan Batur, “Tarihi değeri olan bir binamızı hem Konak Belediyesi’ne hem de kentimize kazandırmak için çalışmalarımızı ilgili müdürlüklerimiz ile yürütüyoruz. İzmirlilere bu binayı armağan etmek istiyoruz” dedi.

Konak Belediyesi yeni meclis binasına kavuşuyor

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