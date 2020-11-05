Konak Belediyesinde deprem nedeniyle boşaltılacak hizmet binası sayısı 3'e yükseldi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından yapılan teknik inceleme sonucu boşaltılmasına karar verilen Konak Belediyesine ait hizmet binası sayısı 3'e çıtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basmane'deki ikinci hizmet binası ile Konak’taki Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bloklarında hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğünün bulunduğu binada teknik inceleme yapıldı. Binaların kapatılmasına karar verildi.

SGK Blokları'ndaki Konak Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasıyla, burada hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezine taşınacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinin iki hafta içerisinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Konak Belediyesinin Basmane semtindeki birinci hizmet binası, deprem nedeniyle 2 Kasım'da kapatılmıştı.

